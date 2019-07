cuntegn

Alvra - Chattà investider per project turistic a Solas

La vischnanca Alvra è en contact cun in investider principal per las duas punts pendentas a Solas. Tenor il president communal Daniel Albertin vegn la vischnanca anc quest avust a far in contract d’investiziun. Er ils ustiers da l’ustaria Solisbrücke sa participeschan finanzialmain.