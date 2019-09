cuntegn

Grischun Central - Anteriura miniera Bellaluna vegn renovada

Las restanzas da l’anteriura miniera Bellaluna tranter Filisur e Bravuogn vegnan restauradas. Uschia vegnan las trais pitgas che faschevan part ad in bajetg che cumpigliava in furn per luentar metals francadas cun ancras sin la terra. Uschia na pon els betg pli sballunar.