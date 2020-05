Encunter la revisiun da la planisaziun locala da Lantsch han las organisaziuns per igl ambient WWF e Pro Natura inoltrà in recurs che tracta la nova pista per skis cun rodas planisada en l'arena da biatlon.

L'engrondiment da l'Arena da biatlon cun ina pista da skis cun rodas da 5,2 kilometers saja in affrunt senza resguard envers la natira, uschia argumentescha Anita Mazzetta dal WWF en sia communicaziun. Bunamain 9'000 meters quadrat guaud stoppian vegnir runcads per quai. La via da 3,5 meters ladezza saja da cumparegliar cun ina via da charrar cun auto. Ella manass atras ina regiun cun potenzial da protecziun.

Senza resguard sin il concept da protecziun

Plinavant na saja betg vegnì sclerì sch'ins dastgi insumma runcar ina tala surfatscha guaud en quest territori. Senza quella lubientscha n'avess la regenza betg dastgà lubir il plan d'utilisaziun per quest project. Vitiers fa il WWF attent ch'i dess senza auter variantas che schanegiassan la cuntrada.

Il guaud a Bual saja in impurtant lieu da retratga per diversas razzas da selvaschina, tranter auter per cots e giaglinas da taus e da draussa.