Il «Kinderland» a Beiva duai survegnir in indriz da far naiv. 150’000 francs vulan ils Implants da Sport da Beiva investir. Ina part da quests daners duain vegnir ensemen entras donaziuns.

Sco quai che Marco Fasciati, il manader da gestiun dals Implants da Sport da Beiva ha ditg, dettia adina puspè envierns cun pauc naiv. Per pudair garantir ad uras avant Nadal avunda naiv, saja fitg impurtant da pudair far in indriz da far naiv fix. Il paradis d’ir cun skis d’uffants che sa chatta davos l’anteriura posta, saja sa sviluppà fitg positiv ils davos onns. Finanziar il project mo cun agens meds saja dentant fitg grev, ed uschia hajan ins decis da lantschar in’acziun da donaziun, ha ditg Fasciati.

Bainvesidas sajan donaziuns pitschnas en la cassa tar ils runals, u cun in pajament singul sin il conto dals implants da sport. I saja però era pussaivel da cumprar simbolicamain in tumbin per 3’000 francs, u per exempel in meter da la lingia da pressiun per 300 francs.