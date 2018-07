Grazia in project per il svilup regiunal è vegnida realisada sin l’Alp Nurdagn sin la Muntogna da Schons in manaschi d’agroturissem cun ustaria e 25 plazzas da durmir. Sonda passada è stada la festa d’inauguraziun.

L’agroturissem sin l’Alp Nurdagn ha in dormitori cun blers letgs, sco era ina stanza da durmir per sis persunas. Or da l’anteriura stalla d’alp che vegniva il davos mo pli duvrada sco magasin da material, hai dà in simpel albiert modern per famiglias, scolas, gruppas, ciclists e viandants. La renovaziun ha custà radund 530'000 francs.

Auters projects en lavur

La renovaziun sin l’Alp Nurdagn è in da set projects dal program «Projects per il svilup regiunal», ils emprims contracts èn vegnids suttascrits la fin dal 2016. Il mument vegn era sanada la sennaria d’Andeer.

