Biatlon - Campiunadi mundial 2025 vegn a Lai

Success istoric per la scena da biatlon en Svizra. Per l’emprima giada insumma po la Svizra organisar in campiunadi mundial da biatlon. Quel vegn manà atras il 2025 a Lai. La candidatura grischuna ha persvadì l’Uniun internaziunala da biatlon ch’ha stuì decider tranter Lai e Minsk en la Bielorussia.