Il december 2023 po l'arena da biatlon a Lai organisar per l'emprima giada cursas da la cuppa mundiala. Quai communitgescha Swiss-Ski. Il november passà era gia vegnì surdà a Lai l'organisaziun per ils campiunadis mundials dal 2025.

Ils megliers biatlets dal mund vegnan a Lai

Entant ha la federaziun da biatlon publitgà il chalender da la cuppa mundiala per las proximas stagiuns. Per l’emprima giada vegn era ina destinaziun svizra resguardada. Dals 11 fin ils 17 da december sa ferman ils megliers biatlets dal mund a Lai. Tenor Swiss-ski saja uschia cuntanschì in ulteriur punct culminant. Bain sajan ils campiunadis mundials ina chaussa grondiusa ed unica. La finamira principala saja dentant d'avair las meglieras biatletas e biatlets dal mund en l'avegnir regularmain en Svizra.

