Tschertgà investiders per chasa «Laim»

Sco la vischnanca Albula/Alvra scriva, han students d’architectura da la scola auta spezialisada dal Grischun sviluppà sis variantas per il nov diever da la chasa da scola veglia. En lur lavur han els proponì da duvrar la scola veglia sco archiv per la cultura, centrum da cultura, chasa da dimora, clinica per psicomatica u pratica da naturopatia.

La vischnanca vul vender la chasa sch’igl è tras quai pussaivel da sanar la chasa e da garantir in diever a lunga vista.

Chasa construida il 1850

La chasa Laim è vegnida construida il 1850 sco chasa d’abitar da la famiglia Laim. A partir dal 1961 è ella lura stada per 10 onns la scola da la vischnanca. Dapi 40 onns è la chasa per gronda part vida.