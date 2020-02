Mintg’on visitan radund 150’000 persunas las vias da scarsolar da Preda a Bravuogn e da Darlux a Bravuogn. Sco quai ch’il patrugliader Linard Gregori ha ditg, dettia quai en media radund 60 accidents per stagiun. Quai saja pauc, tge ch’haja era da far cun las autas mesiras da segirtad.

Las vias da scarsolar da Preda a Bravuogn e da Darlux a Bravuogn hajan ina lunghezza da circa 11 kilometers, e sin questa distanza sajan montads sin var quatter kilometers paraids da lain, che impedeschian ch’ils scarsoladers crodan or da la via, ha ditg il patrugliader dals Implants da sport Bravuogn SA. Plinavant ins guardia dad avair uschè pauc glatsch sco pussaivel sin via, las vias da scarsolar vegnian preparadas mintga di. Impurtant saja dentant era, ch’ils scarsoladers sa tegnian vi da las reglas, ch’èn publitgadas a l’entschatta da mintga pista da scarsolar.

