cuntegn

Bravuogn - Refusà credit per sanar stan da tir

La radunanza communala da Bravuogn Filisur ha refusà in credit da 75'000 francs, per sanar il stan da tir da 300 meters ad Islas. 46 persunas han ditg Gea ed 85 persunas han ditg Na. Avant in onn aveva l’uniun da tir da Bravuogn inoltrà in’iniziativa ch’è vegnida suttascritta da radund 100 persunas.