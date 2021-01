Il project per ina gallaria da sondagi a Brinzauls è pront. Las lavurs pudessan cumenzar gia il matg da quest onn.

A partir dad oz venderdi è il project per ina gallaria da sondagi publitgada per in mais. La gallaria che custa bun 10,5 milliuns francs e duess lura avair ina lunghezza da passa 600 meters. La vischnanca Albula/Alvra decida ils 7 da favrer a l’urna davart il credit.

Cun questa gallaria ch’ha il portal en il sid-vest da Brinzauls vulan ils geologs perscrutar meglier il terren che sa mova per dapli che in meter ad onn. La gallaria sezza n’ha anc anc nagina funcziun da drenascha. Ma grazia a questa gallaria pon ils geologs sclerir definitiv, sch’in project da drenascha pudess franar «igl rutsch» da Brinzauls. In eventual tunnel da drenascha pudess en il meglier cas vegnir construì a partir da la primavaira da l’onn 2022.

Per tadlar curt e compact: