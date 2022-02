Tschertas parts dal «Rutsch» da Brinzauls sa movan puspè pli svelt. Il motiv saja la naiv che cumenzia plaunet a luar, scriva la vischnanca Albula/Alvra. Ils ultims onns han ins constatà ch’il terren sa mova l'enviern pli svelt. Enfin ussa èn quests moviments però stads moderads. Er perquai ch'i aveva dà tanta plievgia l'avust n'era il moviment l'avust er betg sa reducì uschè ferm sco auters onns.

Sveltezza actuala dal moviemnt Avrir la box Serrar la box Legenda: vischnanca Albula/Alvra Meters per onn / trend dals ultims dus mais Plateau e Front: fin 3,0 m / constant

vest: 6,0 m / sminuint

insla: 9,0 m / constant

Caltgeras: 3,0 / constant

Vitg: 1,45 m / constant

Mesadad dal tunnel da sondagi chavà

Il tunnel da sondagi vegnia bain vinavant. Prest 380 meters dal tunnel sajan gia chavads ed ina da quatter nischas saja rutta ora. Cun quai haja l'equipa dumagnà radund la mesadad da las lavurs.

Legenda: vischnanca Albula/Alvra

Fin avust duess il tunnel da sondagi esser chavà or cumplet. A partir da mars vegnan fatgs ils emprims sondagis en il tunnel. Qels sondagis duain purtar ulteriur scleriment davart il funs francà dal Rutsch ed er manar aua davent dal plaun. Las lavurs da sondagi duain lura cuzzar fin tard l'atun.

Material da mendra qualitad che spetgà

Legenda: Il material or dal tunnel è da mendra qualitad che spetgà. Vischnanca Albula/Alvra

Radund 40% dal material or dal tunnel da sondagi po vegnir duvrà sin il bajetg. Quai è pli pauc ch'oriund spetgà. Avant las lavurs avevan ins quintà ch'ins possia duvrar radund 70% dal material. Il crap da plattas exchavà è dentant pli rumpaivel che spetgà. El rumpa en parts uschè pitschnas, ch'ins na possia betg pli duvrar el per lavurs da construcziun. Perquai ston ussa radund 60% dal material vegnir dismess sin la deponia Crappa Naira.

Lavurs per projectar tunnel da drenascha han cumenzà

En cas ch'i sa resultass or dal tunnel da sondagi ch'i funcziuna da franar il Rutsch cun drenar profundamain l'aua, duai dar or dal tunnel da sondagi in tunnel da drenascha che vegn lura mantegnì a lunga vista.

Da projectar, lubir, submissiunar e surdar lavurs per quest tunnel cuzza in tschert temp. Per betg perder memia bler temp tranter la valitaziun dal tunnel da sondagi ed il cumenzar a bajegiar il tunnel da sondagi, han l'Uffizi da construcziun bassa dal Grsichun e la vischnanca Albula/Alvra gia cumenzà a projectar il tunnel da drenascha. En il meglier cas pudess ins lura cumenzar a bajegiar gia la primavaira 2023.