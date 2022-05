Las lavurs da construir in tunnel da sondagi per la vischnanca da Brinzauls s’avanzan fitg bain. Anc manchian 100 meters dal tunnel che vegn ad avair ina lunghezza da 635 meters.

Or dal tunnel hajan ins gia fatg trais da 12 perfuraziuns. Quellas duain gidar a prender la pressiun d’aua or da la muntogna. Enfin la fin da l’onn speran ils experts da pudair dir, sche las mesiras han gì in effect. La vischnanca da Brinzauls sa mova actualmain per 2,6 meters ad onn, e la muntogna 10 meters ad onn. Cun il tunnel che vegn construì sut la vischnanca speran ils geologs, da pudair drenar il terren instabil.

04:06 video Il tunnel da sondagi da Brinzauls Or da Telesguard dals 27.04.2022. abspielen. Laufzeit 4 minutas 6 Sekunden.

Nus essans fitg cuntents cun il decurs da las lavurs, nus essans era pli baud che planisà, ed era la qualitad da las lavurs è fitg buna.

Impressiuns dal tunnel en construcziun