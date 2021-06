Gist sper il restaurant en il chastè a Farschno ha Andreas Caminada avert la gievgia in nov restaurant vegetar «Oz». Igl è numnadamain ses emprim restaurant vegetar. Uschia vul il cuschinier da trais stailas ir cun il temp. Perquai che la dumonda per tratgs vegetaris crescha. En il restaurant che porscha plazza a 10 persunas duess vegnir cuschinà regiunal e stagiunal. Per quai stat era il num dal nov restaurant – «Oz» vul dir che mo quai ch’è oz madir vegn servì al giast.

Agen curtin

Per ademplir la filosofia da cuschinar regiunal e stagiunal cultivescha Andreas Caminada dapi trais onns gist dasper il chastè in curtin. El numna quest curtin: ses labor. Qua experimenteschan el e ses team cun sorts enconuschentas e main enconuschentas. Uschia creschan en ses curtin per exempel differentas sorts da cucumeras da la Russia, paiver Szechuan ubain zitga da l’America. Era sche tut quai vegn oriundamain da pajais esters – impurtant saja che quai crescha qua, e na sto betg vegnir transportà dal lontan.

Conservar las mangiativas

La gronda part dals products che Andreas Caminada serva en il nov restaurant «Oz» crescha en ses curtin. Per servir questa verdura, fritga ed ervinas era d’enviern, vegnan ils products conservads en magiels – quai tenor la tecnica che gia nossas tattas duvravan. L’onn passà han Andreas Caminada e ses team conservà 3 tonnas e mez verdura ed auter. Uschia vul el porscher ina cuschina persistenta ed unica.