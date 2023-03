In di gartegià en il territori da skis a Savognin

Las participantas ed ils participants entschaivan cun il trenament da slopestyle. Plaunet emprovan els ora ils sigls per vegnir a chaud cun l'ambient. Suenter in mument entschaivan ils emprims a far trics, intgins fan schizunt saltos. Sur ils autpledaders va musica, e da lunsch audan ins il commentatur che fa buna atmosfera.

Radund 100 meters sper la pista da slopestyle è la partenza dal slalom gigant. Ils fans dattan sustegn als skiunzs e las skiunzas durant la cursa.

audio Las scolas da skis ed aissa èn sa mesiradas a Savognin 04:34 min, ord Actualitad dals 06.03.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 4 minutas 34 Secundas.

Impressiuns da las pistas da Savognin

1 / 10 Legenda: RTR 2 / 10 Legenda: RTR 3 / 10 Legenda: RTR 4 / 10 Legenda: RTR 5 / 10 Legenda: RTR 6 / 10 Legenda: RTR 7 / 10 Legenda: RTR 8 / 10 Legenda: RTR 9 / 10 Legenda: RTR 10 / 10 Legenda: RTR

Sch'ins guarda in pau enturn crodi dentant era en egl, che la naiv manca sper las pistas. Gronda influenza n'haja quai dentant betg gì tar els sin la stagiun da dar scola, sco differents scolasts e scolastas da skis ed aissa menziunan. Era per il president da l'Associaziun grischuna da las scolas da skis ed aissa, Noldi Heiz, èsi stà ina interessanta stagiun.

I ha dà in egl rient ed in egl bragint.

A l'arrivada dal slalom gigant sa chattan gia massa aspectaturs ed aspectaturas. Las gruppas da las scolas da skis pon ins differenziar bain, cun lur colurs dals dress. Dress blaus cun mellen, dress nairs, cotschens, oranschs ed autras colurs.

Igl ir cun skis sincron è stada la disciplina finala. Durant questa preschentaziun hai dà massa emoziuns. E quai cun ina victoria indigena. Il di para d'esser in success per aspectaturs sco era per las scolas. Fatschas rientas, buna atmosfera, cools trics e bels muments sin pista a Savognin.