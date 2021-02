Avant in onn è vegnida averta la pli moderna praschun da la Svizra, ch’ha custà 119 milliuns francs. Tut en tut ha tut funcziunà bain enfin oz, di la directura Ines Follador-Breitenmoser. In dals gronds quitads saja dentant il coronavirus.

Ins haja spert pudì occupar bain la praschun, che dat suttetg a praschuniers da l’entira Svizra orientala. Cunquai che autras praschuns hajan per part gì anc duas persunas en singulas cellas, haja Cazas spert purschì maun e prendì si blers praschuniers. Oz sajan 142 praschuniers en la praschun che porschia plaz a 152 praschuniers. Ins occupeschia il mument betg 100% da la praschun, di Ines Follador, cunquai ch’ins dovria anc in pau spazi per il cas, ch’igl avess da dar in cas da corona. Enfin oz n’haja il coronavirus per fortuna betg chattà la via en la praschun, ha ditg la directura.

Coronavirus fa quitads

Il coronavirus saja dentant schon in grond impediment per il mintgadi. Uschia possian ils praschuniers adina mo avair visita en cabinas che separian els entras ina fanestra. E quai saja schon trist per tscherts praschuniers che possian uschia mai embratschar u dar in bitsch ad in confamigliar.

Oz hajan ins tanta experientscha cun il coronavirus, uschia ch’ins haja tschertas reglas puspè pudì schluccar. Uschia lavurian ils praschuniers puspè a temp cumplain, ed era gentar possian els puspè cuminaivlamain, e na stoppian betg pli mangiar en gruppas da mo 20 persunas.

Sco quai che Martin Muoth, il manader da segirtad ha ditg envers RTR, possia el far ina buna bilantscha davart l’onn passà. I n’haja betg dà incaps pli gronds ed i haja sa mussà ch’il concept da segirtad persvadia. Cun quai che la praschun saja sin il stan il pli modern pussaivel, n’haja quai enfin oz era mai dà in’emprova da fugir or da la praschun. En il contact cun ils praschuniers saja impurtant d’enconuscher bain la biografia da mintgin. In tema d’ozendi sajan era dronas, ma qua dettia in sistem ch’avertescha en il cas ch’ina drona avess da vegnir en il conturn da la praschun. Plinavant ha Martin Muoth tradì che durant il di hajan ils praschuniers in’atgna clav per lur cella. Quai giaja per evitar enguladitschs tranter ils praschuniers. Durant la notg sajan ils praschuniers dentant serrads èn en lur cellas e na possian betg sortir da quella.