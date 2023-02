Daners per adattar chamona sin l’Alp Faller

Or da la chamona «Tigias Plang Faller» duai dar in alloschi cun 12 plazzas da durmir – per la glieud ch’è da viadi sin la senda da viandar a lunga distanza Parc Ela Trek. La Regenza conceda ina contribuziun chantunala da passa 40’000 francs. Quai sut la premissa ch’i dat era ina contribuziun federala.

Tgi che vul visitar la nova chamona stoppia en princip prender sez ses proviant, scriva la Regenza en sia communicaziun. Ospitada duai la chamona dentant esser durant las fins d’emna, durant l’auta stad ed il settember. Lura vul la famiglia ospitanta porscher products regiunals, en collavuraziun cun ils bains purils da la regiun e cun l’uniun PRE Parc Ela Trek.