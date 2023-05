Culpants per esser stads cun in schluppet en in asil. Ma nagina sentenzia da culpaivladad per avair gì l'intenziun da spaventar animals. Uschia ha decidì en segunda instanza la Dretgira chantunala.

La Dretgia chantunala ha er adattà ils chastis e las multas dals dus frars chatschaders. Enstagl da 20 schurnadas à 370 francs ed ina multa da 1'400 francs, respectivamain 20 schurnadas à 120 francs ed ina multa da 500 francs sco la Dretgira regiunala Alvra aveva decidì, ston ils dus chatschaders pajar ussa in chasti cundiziunà da 15 schurnadas à 370 francs respectivamain 120 francs ed ina multa da 1'110 francs respectivamain 360 francs.

Ils custs da dretgira en emprima instanza han els da purtar, sco er ils custs d'examinaziun da la Dretgira chantunala. Percunter van ils custs da la procedura d'appellaziun a quint dal chantun. Ils dus frars survegnan indemnisaziuns per la procedura d'appellaziun.

Ad omadus chatschaders vegn retratga per dus onns la patenta, sch’els commettan in ulteriur delict.

Sentenzia pli flaivla che l'emprima

La Dretgira regiunala d'Alvra ha gia sentenzià il settember 2021 ils dus frars a chastis cundiziunads en connex cun la chatscha. Els han fatg recurs e perquai ha la Dretgira chantunala gì da tractar il cas.

Ils dus chatschaders han concedì er avant la Dretgira chantunala d'esser entrads en l'asil – dentant mai cun l'intenziun da spaventar ils tschiervs. A chaschun da l'audiziun han els repetì lur argument. Tranter auter ha il defensur mussà en ses pledoyer videos co che tschiervs sa cumportan, sch'els vegnan disturbads – ils animals turnan pli svelt pussaivel en l'asil u bandunan gnanc quel. Ils dus accusads sajan da declerar nunculpants, l'accusaziun da la procuratura publica sa basia sin presumziuns.

Quai è capità

L'emprim di da chatscha, il settember 2019 han ils dus chatschaders surpassà il cunfin da l'asil da chatscha dal Piz Ela. Il guardiaselvaschina ha traplà ils dus frars ch'eran sin via cun lur schluppets.

Sinaquai ha la Procura publica renfatschà ad els d'avair vulì chatschar tschiervs or da l’asil per che lur collegas da chatscha possian sajettar là ils animals.

Ils dus chatschaders èn sa defendids avant la Dretgira regiunala d'Alvra ch'els hajan be vulì prender la via pli curta tras l'asil per betg stuair ir dador enturn per cuntanscher lur post da chatscha. Tenor ils dus frars fiss la via dador enturn stada stentusa e privlusa cunquai ch'i ha pluvì quel di.

La Dretgira d'Alvra ha vis quai auter ed ha sentenzià ils dus umens perquai ch'els sco chatschaders versads hajan prendì en cumpra ch'i disturbian uschia la selvaschina.