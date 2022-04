La chasa per giuvenils en grevas situaziuns Nido del Lupo ha avant in mais fatg in appel, ch’ella tschertga famiglias che retschaivan temporarmain giuvenils per dar in alloschi. Sco quai che Fabio Botta, il manader da l’instituziun ha ditg, sajan set famiglias s’annunziadas.

Actualmain vivan set mattatschas tranter 13 e 16 onns en il Nido del Lupo. Ellas visitan la scola interna, sa participeschan vi da projects che rinforzan la persunalitad, survegnan sustegn terapeutic extern e vivan en la chasa Nido del Lupo ad Alvagni.

Betg tuts han in dachasa fix

Durant las vacanzas u durant las fins d’emna datti la pussaivladad da returnar en l’ambient famigliar usità. Per quels ch'i n’è betg pussaivel da returnar a chasa, tschertga l’instituziun Nido del Lupo famiglias ch’èn prontas da prender si per in tschert temp u intginas fins d’emna giuvenils. Il davos temp hajan ins observà ch’i dettia adina dapli giuvenils che n’hajan nagina pussaivladad da returnar a chasa, ha ditg Fabio Botta. Perquai sajan ins regularmain a la tschertga da famiglias che veglian accumpagnar giuvenils. Per duas mattas saja el il mument vid examinar nua ch’ellas possian passentar lur temp cura ch’ellas n'en betg en la chasa Nido del Lupo. Botta haja gia visità intginas famiglias che veglian gidar, uschia ch’el saja sin buna via da chattar in plaz adattà.

Agid è adina tschertgà

Era sch’i saja allegraivel che set persunas sajan s’annunziadas, di Botta, offertas da famiglias sajan adina bainvisas. I dettia adina puspè novas situaziuns, nua ch’ins tschertgia in alloschi per giuvenils. Las famiglias che dettian temporarmain dimora ad in giuvenil, vegnian sustegnidas dal team da Nido del Lupo. La lavur d’accumpagnament dals giuvenils vegnia cumpensada.

Tge fa Nido del Lupo?

Il Nido del Lupo ad Alvagni è dapi 13 onns il dachasa per enfin otg giuvnas e giuvens tranter 12 e 18 onns. Ils giuvenils han istorgias fitg differentas. Per exempel èn ils geniturs dependents da drogas, psichicamain betg abels da guardar da lur uffants u ch'ils giuvenils èn sezs stads en ina clinica. Ils uffants e giuvenils vegnan en il Nido del Lupo enfin ch'els èn stabils avunda ed han ina schliaziun co vinavant, per exempel cun ina plazza d'emprendissadi u ina famiglia da tgira.