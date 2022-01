1 / 3 Legenda: La stanza da circus da l'instituziun. RTR, Ronja Muoth 2 / 3 Legenda: Marina Venzin è pedagoga sociala en il Nido del Lupo. RTR, Ronja Muoth 3 / 3 Legenda: Il Nido del Lupo sa chatta ad Alvagni. RTR, Ronja Muoth

Il Nido del Lupo ad Alvagni è dapi 13 onns il dachasa per enfin otg giuvnas e giuvens tranter 12 e 18 onns. Ils giuvenils han fitg differentas istorgias. Per exempel èn ils geniturs tranter auter dependents da drogas, psichicamain betg abels da mirar da lur uffants ni ch'ils giuvenils èn sez stà en ina clinica. Els vegnan uss en il Nido del Lupo enfin ch'els èn stabils avunda ed han ina schliaziun co vinavant, per exempel cun ina plazza d'emprendissadi ni ina famiglia da tgira.

Mintgin sa gida

L'instituziun n’è dentan betg in lieu nua ch'ils giuvens e las giuvnas san simplamain vegnir e giudair, mabain ha era mintgina e mintgin sias incumbensas. Quai na gida betg mo ils giuvenils da vegnir independents mabain ha era raschuns finanzialas.

Nus finanziain tut sez. Uschia n'avain nus betg in cuschinier. Nus cuschinain tut sez ensemen cun ils giuvenils. Nus schubregian sez la chasa e faschain ora laina. Nus abitain tuts sut in tetg, uschia che er mintgin sto sa gidar.

In mintgadi structurà

Ils dis en il Nido del Lupo è structurà minuziusamain. La damaun han las giuvnas ed ils giuvens scola. Il scolast prepara las lecziuns individualmain tenor ils basegns dils giuvenils. Ils suentermezdis datti lura differents projects, declera Marina Venzin.

U che nus faschain insatge ensemen en chasa ni giuadora, sco per exempel ir cun skis.

Il circus sco basa

In element central tar il Nido del Lupo è il circus. La rschun è che blers giuvenils n'hajan betg fatg experientschas cun circus. Uschia na'hajan els ni sentiments positivs ni negativs cun lez. Plinavant saja in circus er insatge per mintgina e mintgin.

Projects be pussaivels cun las donaziuns da la Chadaina da fortuna

Per mussar als giuvenils tge pussaivladads ch'els han d'emprendissadis enfin studis, ha il Nido del Lupo in cussegliader da professiun. Per realisar da quellas purschidas, èn els dependends da donaziuns d'organisaziun sco la Chadaina da fortuna, di Marina Venzin.