A pled èn vegnids in represchentant da la telefonia mobila, l’Uffizi da natira dal Grischun, in medi, in inschigner independent ed in advocat da donns. In politicher ch’avess ditg insatge en chaussa, n’han las vischnancas da la Tumleastga ch’han organisà il podium betg chattà.

Rait mobila e sperta è impurtanta per l'avegnir

A la discussiun da podium ha il represchentant da telecommunicaziun ditg, quant impurtant che la tecnologia da 5G saja per l’avegnir. I vegnia en futur a dar tut novas tecnologias che dovrian dapli capacitads, per exempel autos che van autonom.

In medi ha ditg ch’ils davos 25 onns sajan en sia pratica s’augmentads ils cas da glieud che pateschia da radis da telefonin. Il represchentant da telecommunicaziun ha dentant respundì, ch’els resguardian las limitas da radiaziun da la Confederaziun. Ed i dettia era studis che confermian, ch’ils radis dals telefonins na sajan betg nuschaivels per l’uman.

RTR actualitad 12:00