Avant curt è vegnì enconuschent che Farschno resta ina chapitala per nas fins. La Living Circle ed Andreas Caminada han cumprà il Chastè Schauenstein, ils bajetgs sco la Casa Caminada ed er il terren. La cuntinuaziun è garantida e la citad na daventa betg lieu da speculaziun. Quai era er il giavisch dal president communal Christian Morf. Dal pretsch da vendita na vegn betg discurrì, di Hanspeter Märchy, il president da la fundaziun Heinrich Schwendener ch'è anteriura propretaria. En mintga cas è el cuntent che la fundaziun ha chattà il dretg cumprader e che Farschno resta in'oasa culinarica.

audio President da la fundaziun Schwendener davart vendita Schauenstein 03:02 min, aus Actualitad vom 21.04.2022. abspielen. Laufzeit 3 minutas 2 Sekunden.

Legenda: Christian Morf, president communal da Farschno. RTR, Toni Poltera

Il spagat da vischnanca e citad

Christian Morf è schon in zic losch dad esser president da la pli pitschna citad dal mund ed il medem mument er in president communal d'ina vischnanca. In spagat saja mintgatant er da far tranter Farschno e La Punt Farschno – ma la fin finala saja sia lavur ina lavur per tut e l'entira communitad.

audio President da Farschno e sia citad 03:58 min, aus Actualitad vom 21.04.2022. abspielen. Laufzeit 3 minutas 58 Sekunden.

Respect, passiun e responsabladad

Il motto dal Chastè Schauenstein sa lascha resumar cun trais pleds: respect, passiun e responsabladad. Marcus Caminada è responsabel che tut funcziuna. Il pedel, frar d'Andreas Caminada ed adina là nua ch'igl è da far insatge, raquinta da sia lavur en il motor Schauenstein, nua che mintga roda sto girar per tegnair en moviment la gastronomia aut decorada.

audio Marcus Caminada – pedel dal Chastè Schauenstein 02:40 min, aus Actualitad vom 21.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 minutas 40 Sekunden.

Legenda: Il pedel dal Chastè Schauenstein, Marcus Caminada. RTR, Toni Poltera

46 onns a Farschno

Cun la visita en la pli pitschna citad da mund avain nus er inscuntrà Christina Äbli. Na, ella na veglia betg vegnir fotografada, ha la dunna da 73 onns ditg. Per ella è Farschno in paradis, ma propi paradisic saja tar sias nursas e ses animals, raquinta l'anteriura ortulana dals chastels da Farschno. Ella è vegnida avant 46 onns cun ses um a Farschno e sa da raquintar co che la citad è sa dasdada ils davos 20 onns cura che Andreas Caminada è vegnì en la citad.

audio Christina Äbli – 46 onns abitanta da la citad 02:29 min, aus Actualitad vom 21.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 minutas 29 Sekunden.

Impressiun da la pli pitschna citad dal mund

1 / 14 Legenda: Entrada en la citad da Farschno. RTR, Toni Poltera 2 / 14 Legenda: Sguard sin la citad da Farschno. RTR, Toni Poltera 3 / 14 Legenda: Il chaste d'uvestg è en possess privat. RTR, Toni Poltera 4 / 14 Legenda: Il chaste da l'uvestg restaurà. RTR, Toni Poltera 5 / 14 Legenda: Farschno da sura. RTR, Toni Poltera 6 / 14 Legenda: Il chaste da Schauenstein resta lieu culinaric. RTR, Toni Poltera 7 / 14 Legenda: Schauenstein. RTR, Toni Poltera 8 / 14 Legenda: In cuc en cuschina da Schauenstein. RTR, Toni Poltera 9 / 14 Legenda: Respect, passiun e responsablad. RTR, Toni Poltera 10 / 14 Legenda: Forsa cun in spiert en il spiritus – il tschaler da vin dal Chastè Schauenstein. RTR, Toni Poltera 11 / 14 Legenda: 650 onns citad da Farschno. RTR, Toni Poltera 12 / 14 Legenda: Il mir da la citad da Farschno RTR, Toni Poltera 13 / 14 Legenda: Er quai è Farschno – giassas zuppadas da la pli pitschna citad dal mund. RTR, Toni Poltera 14 / 14 Legenda: Il mir da la citad da Farschno. RTR, Toni Poltera

Ord l'archiv davart l'archiv da Farschno