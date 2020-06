La FMR ha elegì Nadja Lucchinetti (27, Clugin) sco nova redactura per il Grischun Central. Ella entra en uffizi l’october da quest onn e vegn ad esser responsabla surtut per la part sutsilvana da la purschida redacziunala da la FMR. Quai ha ditg David Truttmann, il schefredactur da la FMR.

Nova redactura per il Grischun Central

Il mument èsi planisà ch’ils artitgels sutsilvans cumparian sco enfin qua ina giada l’emna en La Quotidiana, e quai mintgamai il mardi. En il futur èsi tenor Truttmann però era pussaivel ch’il concept vegn anc sviluppà u adattà. La FMR è vinavant a la tschertga da persunal redacziunal per il Grischun Central a partir dal 2021, surtut per la purschida surmirana, e quai en in pensum da lavur total da var 200%.

Fundaziun Medias Rumantschas FMR La FMR ha la sedia principala a Cuira. Ella è finanziada da la Confederaziun e dals chantuns e metta a disposiziun texts schurnalistics, fotografias e cuntegns multimedials en tut ils tschintg idioms sco era en rumantsch grischun.

Tut sco enfin qua tar la Pagina da Surmeir

In dals clients da la FMR è l’Uniun Rumantscha da Surmeir URS. Ella è l’editura da la gasetta emnila La Pagina da Surmeir. Gian Sonder, il president da la URS ha ditg, ch’el saja anc adina da buna speranza che la situaziun da persunal vegnia schliada sin l’auter onn, uschia che la Pagina da Surmeir possia cumparair vinavant sco enfin qua.

L’idea d’ina gasetta bilingua rumantsch-tudestga saja dentant anc adina in tema. Pervi dal coronavirus n’hajan ins enfin uss dentant betg anc pudì instradar insatge pli concret. Gia cler saja però ch’ins vegnia a visar il contract dal biro a Savognin, probabel sin la fin da quest onn. Ils redacturs dal Grischun Central ch’èn emploiads da la FMR, vegnan uschia a partir dal schaner a lavurar da chasa anora.