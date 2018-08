L'interess per la surdada dal premi Wakker è stà uschè grond che betg tuts han chattà in plaz.

La protecziun da la patria undrescha la Nova Fundaziun Origen per sias stentas che dattan novas perspectivas al patrimoni architectonic ed uschia a l’entir vitg. «La nova Fundaziun Origen merita tut nossa admiraziun – il premi Wakker è la chaschun betg mo per gratular, ma era per dir grazia fitg per las stupentas ideas, las stentas cuntinuadas ed il quità per l’ierta culturala da la Val Surses», ha ditg Martin Killias, il president da la protecziun da la patria Svizra durant ses pled a la surdada.

Visita da la regenza

Preschents a la surdada dal premi èn tranter auter era stads il president da la regenza grischuna Mario Cavigelli ed il president da la protecziun da la patria grischuna Christof Dietler. Suenter la surdada hai dà in concert curt cun «Café Sibiria» e la saira è vegnì preschentà il toc «Grand Riom Palace».