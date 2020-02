Gnanc 1% da las immobiglias e dals objects da la Svizra e dal Grischun sajan pertutgads da restricziuns per sanar ed equipar els cun indrizs solars, ha ditg Simon Berger, il tgirader da monuments. «Quai è in dumber ch’ins po negliger, sche tut las immobiglias grondas industrialas vegnian equipadas cun indrizs solars». Ins saja ussa vi dal project «Denkmalsolar». Quel duai mussar als possessurs dad immobiglias ed a las autoritads communalas, co ch’i saja pussaivel da realisar mesiras energeticas per bajetgs che sajan protegids da la tgira da monuments.

Ovras solaras bellas èn giavischadas

Per Andrea Lötscher, il manader dal post spezialisà da l’uffizi d’energia èsi impurtant, che bleras ovras solaras e sanaziuns energeticas vegnian realisadas en l’avegnir. I saja dentant schon da resguardar las circumstanzas: «Era per nus èsi impurtant che ovras solaras vegnan planisadas bain era areguard la parita, i saja impurtant che talas ovras vegnian integradas bain en il maletg da la cuntrada». Sch’in object vesia ora bain e produceschia anc energia, alura hajan segir gudagnà tuttas duas varts, ha ditg Andrea Lötscher.

