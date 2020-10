Atgnamain avess il nov hotel survegnì la lubientscha da bajegiar. Pervi da recurs, na po l'hotel dentant per il mument betg vegnir bajegià. Per evitar lungs cas da dretgira, ha la firma da Cuira che vul bajegiar l'hotel midà strategia: Ella vul che la lescha da bajegiar vegnia adattada.

La Panorama Development SA da Cuira che vul construir l'hotel sin la spunda sur il Lai Barnagn è da l’avis che tut correspundia a la lescha, e la lubientscha da bajegiar saja valaivla. Ils recurrents – possessurs da segundas abitaziuns – vesan quai auter ed han fatg recurs tar la Dretgira administrativa dal Grischun. Tranter auter fan els valair che la cifra d’utilisaziun sajan vegnida surpassada e che las mesiras da l'hotel na correspundian betg a la lescha da bajegiar.

Urs Nüesch, l'architect dal project è da l’avis che tut correspundia a la lescha da bajegiar da Savognin. Tuttina, vesa el ch'i dat in tschert spazi d’interpretaziun en la lescha. E per evitar ch’il cas giaja enfin al Tribunal federal, ins haja ussa en mira ina midada da la lescha da bajegiar. Tenor il president communal da Surses Leo Thomann cuzzia ina tala midada otg enfin diesch mais.

Era ressort da vacanzas è bloccà

Gist dasper l'hotel planisà, duessi era dar in ressort da vacanzas. Er quest project è il mument bloccà pervi da recurs tar la Dretgira administrativa. La firma RESalpina da Breil na vul per il mument betg prender posiziun, co agir vinavant.