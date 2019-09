Kevin Steiger, il directur da la banca ha ditg envers RTR, che l’immobiglia ch'è dapi tschintg onns serrada, duess proximamain ir en vendita. Enfin ch’ins haja chattà in cumprader per l’immobiglia, vegnia la banca a far las investiziuns necessarias per mantegnair la valur da l’immobiglia. Il favrer da l’onn passà è mort l’anteriur possessur da l’ustaria Bellaluna, ils ertavels avevan refusà l’ierta.

Ord l'archiv:

RR actualitad 17:00

Legenda: L'ustaria Bellaluna è serrada dapi tschintg onns. RTR, Federico Belotti