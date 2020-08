Perquai che sia dunna è creschida si ed è indigena da Ziràn ha Patrick Müller gì la quida da maridar en la renumada baselgia da S. Martin cun ses 153 dissegns vi dal palantschieu sura. E quai n'è betg il sulet ch'è spezial vi da sia maridaglia: Sia dunna Chantal ha la schlatta Cajöri. Ina schlatta ch'è dal tuttafatg oriunda da Ziràn e da la quala i dettia sin l'entir mund anc var 40 persunas che hajan ella, uschia l'um da 33 onns. Bun la mesadad dal Cajöris vivia en l'America.

Ziràn è er in vitg per ils giuvens

Patrick Müller sez è flurist a Curia e viva cun sia dunna a Zezras. A Ziràn vegnan els però dapi 10 onns adina puspè per ir sin lur acla. El saja vegnì retschavì fitg avert dals da Ziràn ed ha uschia era vis bain inqual midada ch'i ha dà ils ultims onns en la pitschna vischnanca da la Val Schons.

Sin la dumonda sche Ziràn saja malgrà la grondezza e svilups sco en bleras autras vischnancas pitschnas (pli paucas ustarias, nagina posta pli etc.) tuttina anc in lieu nua ch'ins pudess era viver sco giuven, manegia el bain. Ziràn saja in bel e quiet vitg, la glieud saja averta ed i saja collià bain. Uschia possian ins viver bain qua er sche la plazza da lavur sa chattia forsa a Cuira u Tusaun.

L'impressiun da Patrick Müller è er quella che plirs telefons cun commembers da l'uniun da giuventetgna da Ziràn han dà. Dal reminent ina da las unicas uniuns en il vitg, però cun var 30 commembers. Blers dad els paran dad avair ina stretga colliaziun cun il vitg patern. Saja quai il da chasa ch'è qua, u ch'i turnan adina puspè er sch'els vivan e lavuran ordaifer. P. ex. er sco Patrick Müller per ir sin l'acla.