Pervi dal coronavirus è il settavel «Guaud magic» vegnì annullà. Ussa datti tuttina anc in’installaziun da glisch. Quella porta il titel Sign of Hope, e duai simbolisar la speranza che saja impurtanta en quests temps grevs .

Las duas organisaziuns culturalas «Zauberwald» e «Kultur am Pass» han decidì da far en il guaud a l’ur da Lai in’occurenza cun installaziuns da glisch, quai però en ina furma pli pitschna. Enramadas vegnan las installaziuns cun musica classica. Cun il pitschen «Guaud magic» vulan ils organisaturs dar in zic speranza a mintgin, en quest temp betg uschè simpel pervi da las mesiras cunter Covid-19, ha ditg Giancarlo Palliopi, il president dal «Zauberwald».

Installaziun da glisch traglischa trais emnas

Las installaziuns da glisch èn en funcziun tranter ils 11 da december enfin ils 3 da schaner, e quai mintgamai tranter las tschintg e las diesch la saira. Per l’organisaziun caritativa «Denk an mich» ch’è partenaria vegnan rimnads daners. L’entrada èn il guaud cun l’installaziun da glisch è gratuita.

Acziun da collecta

Il project Sign of Hope na duai betg mo far speranza e proclamar il spiert da cuminanza: Cun il partenari da blers onns, la fundaziun «Denk an mich» vegnan rimnads daners. Uschia vulan ils organisaturs gidar las persunas ch'èn confruntadas cun impediments. Tar l'installaziun da glisch en il guaud datti ina cassa da donaziun, talas pon dentant era vegnir fatgas sur il telefonin u online.