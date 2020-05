Per pudair instruir ston las scolas resguardar diversas reglas. Uschia ston scolastas e scolasts tegnair en la distanza da dus meters cun ils scolars. Per far quai, po la scola a Lantsch tranter auter duvrar il suttetg da la scola, ina stanza che vegn uschiglio duvrada per sesidas ed infurmaziuns publicas.