Il center da sanadad Savognin po nudar in bun onn 2020. Il rapport da gestiun mussa che l'agen chapital è creschì per 600'000 francs sin bun 8,2 milliuns francs.

Ina stagiun da skis scursanida pervi da corona ed uschia pli paucs cas d'ambulanza ed er entradas, il medem mument ina situaziun da malsegirezza pervi dal virus – uschia eran las chombras en la partiziun da seniors be occupadas cun mintgamai ina persuna.

Sco la directura Christine Demarmels scriva en il rapport annual, saja però tuttina in bun onn da gestiun. Quai en emprima lingia grazia a l'agid da chantun e vischnancas che cumpenseschian las sperditas finanzialas pervi da corona. Uschia resulta in gudogn da 490'000 francs. L'onn avant era quai anc stà in minus da radund 300'000 francs.

Las sfidas per l'onn 2021 sajan ussa da puspè avair dapli consultaziuns da medi, pertge quellas èn tschessadas l'onn passà.