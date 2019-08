cuntegn

Center da Sanadad Savognin - Chattar medis adattads è ina sfida

Adina dapli branschas ed interpresas en il Grischun han fadia da chattar avunda persunas qualifitgadas. Mesemna damaun datti perquai in inscunter suprem organisà dal Parc Ela, nua ch’i va per la mancanza da persunal. RTR ha dumandà il Center da Sanadad Savognin SA, co ch’el vesa la problematica.