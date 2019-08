Era sche las plazzas en la gastronomia èn attractivas, i dovra dapli per ch'il persunal restia en ils vitg perifers.

Nus scolain adina emprendists da cuschinier er en il service, quai è in tschert garant d'avair persunal qualifitgà. Uschia argumentescha Reto Schmed, hotelier da l'hotel Alpina a Breil.

Be sur la paja na chatt'ins betg il meglier persunal, quel che dumonda l'emprim suenter la paja n'è betg adina il pli bun lavurer.

Gia ussa èn els londervi da tschertgar persunal per la stagiun d'enviern. Quai munta contactar collegas cun collavuraturs da pli baud u era cun la scola da gastro – per exempel da Passugg – per chattar bun persunal. Fin ussa hajan els adina chattà avunda persunal, di Schmed.

