EM è l’abreviaziun da Effektive Mikroorganismen. Microorganissems èn da chattar dapertut e quai en grondas quantitads. Era sch’ils microorganissems n’èn betg da vesair cun l’egl, furman els la basa da la vita. Ils onns 80 è vegnida sviluppada ina maschaida da microbas, che vegn suenter ils onns 90 era producida era en l’Europa. Ella consista principalmain or da bacterias da fotosintesa, d’acid da latg e ferment. Sche EM vegn maschadà cun material organic, alura produceschan ils microorganissems substanzas nizzaivlas sco vitamins. Vegn cun il product final che vegn ordavant fermentà per exempel bagnà en in iert, po quel sa sviluppar a moda positiva. EM vegn per exempel era duvrà per cumbatter algas, sco per exempel en il lai a Laax.