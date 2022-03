Strusch è in project inizià vegnan gia gia las proximas ideas sin maisa. La fundaziun Origen dat dapi blers onns gas. Oravant tut en la vischnanca da Mulegns vegn in object suenter l’auter realisà. Suenter il Hotel Liun, la Villa Alva, la Tuor Alva vegn uss la pitschna chasa sper il hotel – l'anteriur biro da telegraf transfurmà. Da qua davent tramattevan ils giasts dal Hotel Liun en il 19avel tschientaner lur messadis a l'entir mund. Dentant quai è daditg istorgia. Giovanni Netzer da la Fundaziun Origen ha preschentà ses plans e sias visiuns per quest bajetg.

