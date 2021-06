La festa d’avertura è stada da vesair sur in livestream. A la festa d’avertura è era stà preschent il star-cuschinier Andreas Caminada. El ha tranter auter raquintà avart ses project cultural culinaric a Farschno/Fürstenau.

Avert a partir da dumengia

Il hotel Liun a Mulegns avra uffizialmain a partir dals 6 da zercladur. Averta è l’ustaria da l'hotel, e chombras ch’han tuttas differents stils pon vegnir contempladas. Pernottar duess esser pussaivel a partir da la primavaira dal 2022. Sco quai che Giovanni Netzer, il possessur dal hotel ed intendant da Origen, ha ditg sajan ins actualmain anc vi da rimnar daners per pudair cumenzar cun la renovaziun da las chombras a partir da l’atun. Renovada duai era vegnir la cuschina da l'hotel.

Era la Villa Alva avra

La dumengia avra era la Villa Alva dasperas l'hotel Liun. Davant la villa duai dar in café en il liber. En l’avegnir duess la Villa Alva daventar in museum, che raquinta dals pastiziers Grischuns ch'èn ids ora en il mund a far carriera, ed èn pli tard per part puspè returnads en lur patria.