Gievgia saira è vegnida spustada la Villa Alva per 5,5 meters. Il mardi è la chasa gia vegnida spustada per 2,5 meters. Tut ha funcziunà tenor plan. Radund 50 persunas envidadas han persequità il spustament da la chasa.

Durant il spustament han chantaduras e chantadurs dal festival cultural Origen chantà en la Villa Alva chanzuns da melancolia. Il spustament da la villa ha duvrà bler temp da preparaziun. Ina firma da la Bassa ha preparà il spustament ils davos diesch mais. Proximamain cumenzan las lavurs da far la via, e gia l’enviern duess la via esser uschè largia che camiuns pon cruschar cun autos en l’anteriura stretga dals Mulegns.