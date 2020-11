Marco Dolf guarda da Vargistagn giu sin la val. Enstagl dad esser president communal da 50 persunas è el a partir dal schaner 2021 president da la vischnanca fusiunada Muntogna da Schons cun 300 abitants. Ed er sch'el enconuscha ils mecanissems da la politica locala, ha el in tschert respect da quai che spetga el e ses consuprastants.

Las vischnancas da Donat, Lon e Maton enconuscha il pur da 40 onns fitg bain. La collavuraziun en las uniuns saja in bun exempel ch'ina fusiun politica saja stà il dretg pass. E cun enconuscher la glieud saja l'entschatta pli simpla. Quai saja er stà in da ses arguments per sa metter a disposiziun per l'uffizi.

Marco Dolf è conscient ch'i dovra l'entschatta dapli temp per ses uffizi. Survegnir ina survista da tut ils basegns, metter prioritads e sa chattar sco suprastanza nova saja en mintga cas ins sfida. Ed el tradescha: «Ina fusiun cun Ziran n'è uss segiramain nagin tema – e sche fusiun, lura en in pèr onns da l'entira Val Schons.»