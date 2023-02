La pigna da zinslas ad Andeer sto vegnir remplazzada. La vischnanca vul nizzegiar la chaschun per installar ina rait da chalur a distanza. Interess per gestiunar la rait ha la Recal SA che maina talas raits er a Mustér, Breil e Val. La mesemna saira hai dà infurmaziuns.

Andeer sto remplazzar la pigna da zinslas enfin il 2026. Il medem mument ha la vischnanca er decidì da betg pli manar sezza ina pigna ed da mo pli esser consumenta. La Recal SA ch'ha realisà il 2010 la rait da chalur a distanza a Mustér, e suenter er a Breil e Val – ha interess da realisar ina tala ad Andeer. A chaschun d'ina saira d'infurmaziun han ins preschentà emprimas ideas. Concret n'è anc nagut, ins saja il mument en la fasa d'evaluaziun e da sclerir l'interess dals possessurs d'immobiglias, ha il mainaproject Iso Mazzetta ditg envers RTR. Sche tut va optimalmain tenor plan e surtut sche l'interess è grond avunda davart ils proprietaris – pudess l'implant esser pront il 2025.

Veia Granda sto vegnir sanada

Legenda: La Veia Granda Andeer La chanalisaziun da la Veia Granda sto vegnir sanada RTR, Toni Poltera

Il mument per realisar ina rait da chalur a distanza saja optimala, ha il president da Andeer Silvio Kunfermann ditg a la saira d'infurmaziun. La chanalisaziun da la Veia Granda sto vegnir sanada, e la pegna da zinslas da la scola è a fin. Andeer ha decidì schon avant in onn da surdar il project, la realisaziun ed il manaschi. Cun la Recal SA ins haja chattà in partenari cun experientscha en autras vischnancas grischunas.

Legenda: Silvio Kunfermann Il nov president communal d'Andeer sieva dal 2023 RTR, Toni Poltera

01:13 min, ord RTR Audio dals 23.02.2023.

Il temp curra

Silvio Kunfermann ch'è sieva da l'entschatta da l'onn il nov president communal sa ch'il temp curra a disfavur da la vischnanca. Enfin il 2026 stò la pegna da zenslas existenta che stgauda tranter auter la scola vegnir remplazzada ni sanada. Il lieu per il bietg da la pegna n'è betg anc definà. In lieu pussaivel fiss a l'ur da la vischnanca, sper las plazzas da tennis. Il mument sto vegnir concretisà l'interess da cliaints pussaivels.