Tant a Lantsch sco er a Zezras han radund 75% da las votantas e dals votants sustegnì il project d'introducir in nov sistem da direcziun. Omaduas vischnancas sa decidan uschia per in svilup ch'autras vischnancas en il Grischun han era gia fatg.

Zezras introducescha il nov sistem da direcziun cun in cler resultat. Votantas e votants han dà giu 593 Gea e 196 Na. A Lantsch è la repartiziun da las vuschs fitg sumeglianta, cun 112 Gea cunter 37 Na. Uschia sustegnan omadus suverans cleramain l'idea, che las commembras ed ils commembers da la suprastanza duain pudair sa concentrar sin incumbensas strategicas. Per las lavurs operativas vegn da nov installada ina direcziun.

Bleras vischnancas en il Grischun han adina dapli fadia, dad occupar tut ils posts en suprastanza. Da las candidatas e candidats che stattan a disposiziun per uffizis, na datti savens nagina schelta, perquai ch’i na dat strusch pliras annunzias per in post. La raschun: Il temp ch'ins sto investir en in uffizi è creschì ils davos onns. Uschia tschessa l’interess vid in mandat politic cuntinuadamain.

Blers han gia midà sistem

In dals recepts per far frunt cunter questa tendenza pudess esser, d’introducir ina direcziun communala. La direcziun – che sa cumpona adina dal president communal, il chanzlist ed auters emploiads da la vischnanca – surpiglia dapli cumpetenzas operativas. Uschia po quella distgargiar la suprastanza – che fa dapli lavur strategica – da las lavurs dal mintgadi.

Da midar la moda da lavurar en vischnanca n'è nagut nov en la politica locala grischuna. Tals models enconuschan tranter auter gia las vischnancas: Alvra, Cazas, Curvalda, Tumleastga, Maiavilla, Samedan e Glion.