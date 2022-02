Cuira

Il suveran da Cuira decida davart trais fatschentas: dus credits ed in'iniziativa. Per realisar il 2029 en Svizra cun Cuira sco «host city» ils Special Olympics World Winter Games, decida il suveran da Cuira davart in credit da 4,25 milliuns francs. Sper quai votescha il suveran er davart in sustegn da 2,38 milliuns francs per realisar ils proxims tschintg onns il Big Air festival. Terza fatschenta en votaziun è l'iniziativa da la Partida socialdemocratica che vul canortas pajablas en la citad da Cuira. A questa iniziativa ha il cussegl da la citad suttamess ina cuntraproposta.

Lantsch

A Lantsch decida la populaziun davart la revisiun parziala da la constituziun. Punct central è da introducir ina direcziun en vischnanca che sa cumpona dal president, il chanzlist e dal manader dal lavuratori communal. L'idea è ch'il gremi fa pli pauc incumbensas operativas e po sa concentrar sin incumbensas strategicas.

Mustér

Il suveran da Mustér decida davart il project e la sanaziun dal rempar da protecziun en Val Acletta. Entras malauras saja il rempar vegnì donnegià – ils custs per il project da sanaziun muntan a 622'800 francs.

Zezras

Il suveran da Zezras decida davart trais fatschentas. Ina pertutga l'organisaziun da la vischnanca, quella duai vegnir manada en in sistem da direcziun per distgargiar ils commembers che quels possian sa concentrar sin incumbensas strategicas. Sumegliant al project a Lantsch. Sper quai decida il suveran er davart duas revisiuns parzialas da la planisaziun locala. Ina pertutga l'areal «Cicero». Ina zona d'abitar e commerzi duai daventar mo pli zona d'abitar. L'autra revisiun pertutga l'areal «Stiftbungert West» en vischinanza dal chastè da Zezras. Là duai vegnir actualisà la planisaziun locala per stgaffir la basa per in quartier cun spazi d'abitar e commerzi.

Scuol

Cun la revsiun da la planisaziun locala decida il suveran da Scuol davart zonas da ruaus per selvaschina. Concret vai per la basa legala per adattar zonas existentas, signalisar ellas meglier ed er per stgaffir singulas novas zonas da selvaschina.

Flem

La vischnanca da Flem decida davart in credit da 4,5 milliuns francs per engrondir il spazi per scola e structura dal di tar la chasa da scola Surmir. Pervi da dapli scolars e scolaras sco er dapli basegns tar la structura dal di, dovria quai dapli plazs, scriva la vischnanca.

Tusaun

Votantas e votants da Tusaun decidan davart in credit da 2,62 milliuns francs per engrondir la scola primara da Compogna. Pervi dapli scolaras e scolars, saja necessari d'engrondir la scola cun in nov tract. La radunanza communala ha acceptà il credit il november passà. Uss vegn anc votà a l'urna.