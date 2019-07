Ils indigens da Bravuogn e Filisur survegnan gratuit in bigliet per ir al festival da goa a Filisur. L'onn passà han radund 500 dals prest 950 abitants fatg diever da questa purschida. Quest onn èn gia radund 650 persunas stadas tar la vischnanca per in bigliet.

Sin ils radund 5'000 visitaders spetgads en tut, fa la populaziun indigena pia ora prest 10%.