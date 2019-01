La Scola politecnica è il mument vi dal sviluppar las tecnologias da stampar en trais dimensiuns. Quai vul dir ch'igl è pussaivel da stampar cun agid d'in computer elements da betun per construir chasas. Origen vul nizzegiar questa tecnologia per stampar objects da betun per il festival cultural. Uschia duai vegnir construì a Riom gia la stad proxima in guaud da pilasters ornads ch'ins po percurrer sutor. Ils Pilasters duain era vegnir nizzegiads per tocs da teater. L'onn 2020 allura duai vegnir construì cun la medema tecnologia in salv pli grond che deriva dal tuttafatg dal stampader da trais dimensiuns. Quest salv duai lura vegnir exponì en l'hotel Liun a Mulegns.

In project ch'il professur Dillenberger da la ETH ha realisà Link , il link avra en ina nova fanestra

