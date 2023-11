audio La radunanza communala da Surses na vul betg prolungar la concessiuns 03:51 min, ord Actualitad dals 08.11.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 3 minutas 51 Secundas.

Suenter la suprastanza ha er la radunanza communala decis mardi saira cleramain da betg prolungar la concessiun cun las ovras d'electricitad EWZ.

La concessiun scroda la fin dal matg 2035.

Ussa vegn la fatschenta a l'urna.

La suprastanza da Surses è l'emprima suprastanza suenter che la regenza ha preschentà la Strategia chantunala concernent la forza idraulica che savess nizzegiar il uschenumnà «Heimfall». La dumonda da las ovras d'electricitad EWZ da prolungar la concessiun ha la radunanza communala refusà mardi saira. Surses haja ussa tut las opziuns per contractar. Tar l’uschenumnà «Heimfall» vegn tenor lescha in'ovra idraulica suenter la scadenza da la concessiun transferida a la communitad che surdat la concessiun, en quest cas la vischnanca da Surses.

Ensemen cun il chantun haja la suprastanza examinà divers aspects. Cun refusar suonda Surses a la strategia chantunala, che vul dapli autonomia communala sch'i va per ovras idraulicas. In aspect positiv saja da pudair surpigliar gratuitamain las parts dals indrizs bletschs, e cumprar per in pretsch favuraivel las parts electromecanicas.

Cun grond interess observa er Andy Kollegger, il president da la cuminanza d'interess da las vischnancas concessiunarias, las discussiuns e la radunanza communala. «La decisiun da Surses ha en mintga cas ina valur simbolica er per autras vischnancas», resumescha Kollegger. Las vischnancas ed il chantun sajan en ina buna posiziun da tractativas.

Legenda: Andy Kollegger President da la cuminanza d'interess da las vischnancas concessiunarias RTR

Schanza e risico

Per ina vischnanca saja in'ovra idraulica en mintga cas ina schanza ed in risico, di in expert d'energia. Il martgà d'electricitad saja in martgà dinamic e grev per far prognosas. Segir vegn la forza solara augmentada ils proxims onns e quai haja er consequenzas per ils pretschs da l'ura kilowatt. Per las vischnancas munta quai da stuair u pudair decider en in conturn cun blers segns da dumonda.

Per Kollegger èsi stà cler che Surses decida da betg prolungar la concessiun. L'EWZ deplorescha, sco ch'ella scriva a RTR, la decisiun da la suprastanza communala. Quella scroda ils 31 da matg 2035. La primavaira 2020 han las ovras d'electricitad fatg la dumonda dad ir en ina prolungaziun.

Or da l'archiv