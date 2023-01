Quest enviern han ins installà per la terza giada las cameras vi da differentas plantas. Il monitoring vegn fatg en collavuraziun cun la Scola auta turitgaisa per scienzas applitgadas ZHAW.

audio Monitoring da visitaders funcziuna 03:04 min, ord Actualitad dals 25.01.2023. Maletg: MAD laschar ir. Durada: 3 minutas 4 Secundas.

La finamira è da chattar or nua ch'i dat pussaivels conflicts tranter l'uman e la natira. Sch'insatgi passa ina camera prenda quella si in maletg. In program pixlescha la persuna, uschia ch'ins n'enconuscha betg ella. In algoritmus sa lura identifitgar co la persuna è da viadi. L'enviern èn cunzunt persunas en il focus che van cun gianellas u skis da turas. Cunquai ch'er zonas pli allontanadas èn frequentadas l'enviern vegnan quels territoris survegliads cun dronas.

Il monitoring ha gia gì ils emprims effects. En la Val Stussavgia han ins per exempel pudì schliar in conflict tranter persunas che gievan turas ed ina zona da repaus per selvaschina.

Cunquai ch'il monitoring ha enfin qua funcziunà bain vul il Parc natiral Beverin er cuntinuar cun quel. Er auters parcs en l'entira Svizra fan diever da tals monitorings – uschia per exempel il Parc da natira Biosfera Val Müstair.