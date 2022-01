Suenter che tuttas vischnancas pertutgadas han votà per prolungar il contract cun il Parc Beverin, vai uss per planisar las lavurs per ils proxims trais onns. Uschia duai la lingua survegnir dapli pais ed er il tema luf duai vegnir elavurà a moda pli profunda.

Quai èn ils puncts centrals:

Il parc biling vegn a survegnir dapli pais.

I dovra vinavant 3 milliuns francs ad onn per garantir las lavurs.

Las uniuns turisticas duain lavurar cun «il parc da 3 chavorgias».

Safaris da lufs na vegni betg a dar.

Il parc pudess crescher: Tumleastga e Mantogna han mussà interess.

Legenda: Las vischnancas dal Parc Beverin RTR Grafica

Suenter che tuttas vischnancas han decis en favur dal parc, pon ins forsa avair il sentiment che tuttas sfidas per il futur èn gia dumagnadas: Quai n'è dentant betg uschia, di il parsura da l'uniun Parc natiral Beverin, Thomas Buchli. Gist il proxim onns stoppian ins sa fatschentar cun ils medems temas, sco tut las regiuns perifericas en la muntogna, vul dir; la depopulaziun, la cultivaziun da planiras ni er la midada dal clima.

Dentant er tegnair attractiv il parc per turistas e turists, visitadras e visitaders vegnia vinavant a fatschentar: Tut quai ch'ins haja fatg ils ultims 10 onns per il parc, sajan numnadamain stads pass pitschens, ch'hajan la finala manà tar inqual attracziun, di Buchli. Sco exempel numna el las vias da viandar: La via da Capricorn u la via da Gualsers en Stussavgia. Sapientiv hajan ins promovì il turissem plaun.

Tut sto giugar ensemen

In'attracziun da quellas vias: Laschar transportar la bagascha d'in lieu a l'auter cun traffic public e sez viandar senza bagascha. Bajegiar la via è be ina chaussa, las pussaivladads da pernottar e mantegnair la via, sco era l'entira reclama per quella purschida è l'autra chaussa e tutga era tiers. Tut pass pitschens che mainan lura tar ina pli gronda chaussa. Puncts che sajan dentant er dependents da las finanzas – uschè ditg ch'il sustegn da 3 milliuns francs ad onn vegn da Confederaziun, chantun e vischnancas guardia dentant or bain per il parc.