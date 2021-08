4 lufs vul il chantun sajettar: 3 giuvens ed il bab-luf. Perquai ha il chantun fatg ina dumonda a l'Uffizi federal d'ambient. Il chantun quinta l'emna proxima cun ina resposta.

La raschun èn dus inscunters tranter in luf dal triep dal Beverin ed ina pastra.

Tenor Adrian Arquint, schef da l'Uffizi da chatscha e pestga, ha la situaziun actuala survegnì ina nova dimensiun.

Per l'ina duai il bab-luf vegnì sajettà e per l'autra trais chagniels. Quai suenter che la pastra sin l'alp da la Muntogna da Schons ha gì dus inscunters privlus cun ils lufs. Tar l'emprim inscunter saja in dals lufs s'avischinà a la pastra ed a ses chaun da davos en ed haja urlà sin ella ord ina distanza da ca. 10 meters. Pir cura ch'ella haja clamà dad aut saja il luf s'allontanà.

In'emna pli tard saja la pastra puspè stada da viadi en il medem territori e saja vegnida surprendida da trais lufs. Els hajan attatgà il chaun pastur e sajan puspè pir s'allontanads cura che la pastra haja fatg canera. Il medem di pli tard, hajan la pastra e dus purs observà ord distanza almain sis chagniels e tschintg lufs creschids al lieu da l'inscunter.

Ch’i dat lufs che sgrignian e che s’avischinan schizunt al carstgaun; e ch’igl è grev da stgatschar quels – quai è ina nova dimensiun.

Triep ha già surpassà plirs cunfins

Il chantun dumonda perquai per la lubientscha da sajettar quest animal-genitur. In auter motiv per la dumonda da regular è che la limita d'animals stgarpads entras ils lufs saja vegnida cuntanschida en la regiun dal Beverin. Latiers haja il bab-luf dal triep mussà gia pliras giadas in cumportament problematic. Il chantun dumonda perquai sper ils chagniels er per la lubientscha da sajettar quest animal genitur. Insumma sajan ils problems cun quest triep vegnids dad onn tar onn pli gronds, uschia il schef da l'Uffizi da chtscha e pestga, Adrian Arquint.

Ils lufs giajan pli e pli er vers animals da niz gronds e blesseschian quels per part fermamain. La situaziun actuala fa en general quitads als responsabels tar il chantun. Perquai supplitgescha il chantun plinavant la Confederaziun da flexibilisar tant pli svelt las prescripziuns per sajettar lufs problematics.

Legenda: In dals lufs dal triep dal Beverin. MAD, Uffizi da chatscha e pestga

Uniuns d'ambient èn d'accord

Ins haja chapientscha per la dumonda dal chantun da pudair sajettar lufs dal triep dal Beverin, uschia Sara Wehrli ch'è responsabla tar la Pro natura per animals da rapina gronds. Sche lufs mussian in sa cuntegnair problematic, saja tenor lescha previs da puair sajettar els. E quai saja qua apparentamain il cas. En quest connex sajan els era sa brattads cun autras organisaziuns d'ambient. Qua stoppian ins pudair reagir. Er per che la populaziun acceptia viavant lufs nunproblematics, uschia Wehrli vinavant. Sche l'Uffizi federal d'ambient dettia la lubientscha da sajettar, vegnian ins però anc a guardar en detagl sin ils documents ch'il chantun haja inoltrà.