Cunter la prolungaziun dal contract dal Parc Ela en il Surses datti resistenza. In comité recumonda da dir Na a la votaziun a l’urna ils 21 da favrer.

Atgnamain duess er il territori da skis da Savognin far part al perimeter dal Parc Ela. Quai na fetschia nagin senn e perquai recumonda il comité a votantas e votants da dir Na al contract dal parc. Uschia èsi da leger sin in fegl sgulant ch'è cumparì oz. Els teman restricziuns da construcziun per projects futurs en il territori da skis. Al comité fan part il directur da las Pendicularas da Savognin, Christoph Passecker, sco er l'impressari Luzi Thomann e l’advocata Eveline Saupper che fon tranter auter part da la suprastanza da la Turissem Savognin Bivio Alvra SA.

En ils auters lieus naginas discussiuns

En las autras vischnancas dal Parc Ela n'hai dà naginas discussiuns. Uschia han Bravuogn-Filisur, Alvra, Ferrera, Lantscha e Tavau gia confirmà la prolungaziun dal contract dal Par Ela per ils onns 2022 fin 2031. Quai munta ch'il futur dal Parc Ela è gia garantì per ils proxims diesch onns.