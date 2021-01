Atgnamain vuleva la vischnanca da Surses laschar decider la radunanza communala per la prolungaziun dal contract dal Parc Ela per ils proxims diesch onns. Ussa ha la suprastanza communala midà opiniun e va a l’urna ils 21 da favrer.

Ch’i vegnia da nov decidì a l’urna haja divers motivs, di Leo Thomann, il president communal da Surses. Per l’ina haja la davosa radunanza communala dal december gì fitg pauca glieud en sala e per la segunda saja era la situaziun da corona betg sa meglierada. E ch’il Cussegl federal decidia ils proxims dis eventualmain ulteriuras restricziuns haja facilità la decisiun. Ed era las 180 suttascripziuns ch’han giavischà ina decisiun a l’urna per quel tema, hajan ins piglià serius.

Parc Ela po cuntinuar

Gia decidì davart la prolungaziun dal Parc Ela han las quatter vischnancas Bravuogn Filisur, Albula/Alvra, Ferrera/Schmitten e Tavau. Lantsch decida ils 18 da schaner a la radunanza communala. Gia uss èsi cler, ch’il Parc Ela po cuntinuar ils onns 2022 fin 2031, cun quai che quatter vischnancas ston approvar il contract.

En vischnanca da Surses è la decisiun però dispitaivla. Las Pendicularas da Savognin teman da restricziuns per investiziuns futuras en il territori da skis. Da nov è numnadamain l’entira vischnanca en il perimeter dal parc. L’anteriura vischnanca da Riom Parsonz, nua che la gronda part dal territori da skis da Savognin sa chatta, na fa il mument betg part al Parc Ela.