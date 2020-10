Bain saja quai stada in’entschatta speziala, ma tut en tut haja ella era profità en in tschert senn ha ditg Ramona Liebeton. Cun quai che la squadra dal Parc Natiral Beverin lavurava en il home-office, haja ella gì avunda temp da vegnir introducida bain en l’uffizi entras Remo Kellenberger, ses antecessur.

Nagins contacts socials fisics

In dischavantatg saja dentant stà, ch’i saja stà grev d’emprender d'enconuscher persunalmain l’entira squadra. Era ils contacts cun auters partenaris hajan gì lieu mo sur videotelefonia. En il fratemp haja ella dentant gia visità diversas occurrenzas, uschia ch’ella haja gia pudì far blers contacts novs en la regiun, uschia Ramona Liebeton.

Contract dal parc per la fasa dal 2023 – 2032

Sfidas per l’avegnir sajan da viver la rolla dal parc e da pussibilitar ils giavischs multifars da l’entira regiun. In auter tema fitg impurtant per l’avegnir saja la prolungaziun dal contract dal Parc Natiral Beverin per ina nova fasa da diesch onns. Quellas votaziuns èn planisadas l’onn 2022.